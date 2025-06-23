¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î½©ÅÄ¼®Íü¤È³ýÅç¤ß¤º¤­¤¬¡¢7·î1ÆüÈ¯Çä¤Î2025Ç¯²Æ¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¡£Æ±¹æ¤Ç¤Ï2¿Í¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢»ïÌÌ¤Ë¤ÏÂ´¶È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ýÅç¤ß¤º¤­¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¢¡½©ÅÄ¼®Íü¡õ³ýÅç¤ß¤º¤­¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÂ´¶ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖSeventeen¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë½©ÅÄ¤È³ýÅç¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¹æ¤ÇÀì