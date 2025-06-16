米MLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平の投手復帰を台湾メディアも速報した。台湾メディアの今日新聞は16日、「突然過ぎる！。投手大谷翔平が明日復帰」のタイトルで「ドジャースの日本人トップスター、大谷が16日（日本時間17日）のサンディエゴ・パドレス戦に先発登板する」と速報。併せて、この件に関するドジャースの公式X（旧ツイッター）への投稿も紹介した。また、三立新聞網も「663日ぶりの投手復帰だ」と報