日本代表は６月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の最終節で、インドネシア代表と市立吹田サッカースタジアムで対戦。15分に鎌田大地のヘディング弾で先制すると、その後も怒涛のゴールラッシュを披露し、６−０で圧勝を飾った。試合後、茫然とした表情で取材エリアに現われたインドネシアのエース、オレ･ロメニーに話を訊くと、こうコメントした。「難しい試合になった。日本は凄まじいチームだった。クオリティが