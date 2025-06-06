映画を見に行って、思いがけずつまらない作品にがっかりした経験は誰もがあるだろう。大ヒット漫画の編集者の佐渡島庸平によれば、「受け身の姿勢で作品を見るとがっかりが増える」のだという。一見敷居の高い西洋美術などを例に挙げ、芸術鑑賞が何倍も面白くなる「超・能動的」な鑑賞方法を解説する。※本稿は佐渡島庸平『観察力を高める 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』の一部を抜粋・編集したものです。芸術鑑賞