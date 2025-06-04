アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のメンバー・玉井詩織が、芸能活動20周年を迎える今年、自身初となるアニバーサリー写真集として『しおどき』と『たまゆら』（SDP）の2冊を、8月27日に同時発売する。 【画像】玉井詩織アニバーサリー写真集の先行カットを見る 玉井詩織は、2005年にスターダストプロモーションに入所し、2008年にはアイドルグル&#1254