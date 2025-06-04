あなたの周りにもいませんか？やたらと自分の知識や経験をひけらかし、上から目線でアドバイス（という名のお説教）をしてくる人…。特にママ友の世界では、子どもの教育方針や家庭環境など、デリケートな話題でマウントを取られてウンザリ…なんて経験、一度や二度はあるかもしれません。でも、もしそんな相手が、実はとんでもない勘違いをしていたとしたら…？ 今回は、普段はおっとりしているけれど、実はすごい実力を持ったマ