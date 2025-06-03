2025Ç¯4·î¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡×¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤¬Âç¤­¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿»Ø¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·î¤è¤ê3.5¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç44¥«·îÏ¢Â³¤Î¾å¾º¡¢¤µ¤é¤Ë5¥«·îÏ¢Â³¤Ç3¡óÂæ¤ÎÂçÉý¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦µëÎÁ¤Ï¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¼Â¼ÁÄÂ¶â¡×¤¬Á°Ç¯¤è¤ê0.5¡ó²¼Íî¡£²¼Íî¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢µëÎÁ¤Î¿­¤Ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¡£²È·×¤Îº¤µç¤¬¹­¤¬¤ëº£¡¢¡È¥à¥À¸¯¤¤¤ÎËÐÌÇ¡É¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶ä¹Ô¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¡¢»È¤¤Êý