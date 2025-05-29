ゲーム実況者である赤髪のとも、ぺいんと、らっだぁ主催のリアルイベント『しぐなるわん -Signal One-』が、2025年4月29日にさいたまスーパーアリーナ スタジアムモードで開催された。しぐなるわんは『しぐなるぜろ』として2023年9月にパシフィコ横浜で2日連続公演、同年11月のKアリーナ横浜にて追加公演が行われ、今回が4公演目となるリアルイベント。会場の規模は公演ごとに拡大し、今回は3万5千人もの来場者がさいたまスーパー