Æü»º¼ÖÂÎ¾ÅÆî¹©¾ì¤Î´ÇÈÄ¡á2025Ç¯5·î15Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖÆü»º¼ÖÂÎ¡×¾ÅÆî¹©¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¡Ë¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¾¦ÍÑ¼Ö¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æü»º¤Ç¤Ï¾ÅÆî¹©¾ì¤ÎÊÄº¿°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤Î¿­¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¤ÏÂ¾¤Î¹©¾ì¤ËÀ¸»º¤ò°Ü´É¤»¤º¡¢¼Ö¼ï¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ò¿Þ¤ë¡£¾ÅÆî¹©¾ì¤Î¿Í°÷¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÆü»º¼ÖÂÎ¶å½£¡×¡ÊÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¡Ë¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤¹¤ë