¡Ø¥½¥Õ¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ê£Ó£Ï£Ä¡Ë¡Ù¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÀìÂ°½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÆÃÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÅìµþ¡¦ÃæÌî¤Î£Ó£Ï£ÄËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ë¡¢¿Í¡¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Ï¤³¤³¤Î¡í¼ç¡í¹â¶¶¤¬¤Ê¤ê¡Ê66¡Ë¤Ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤â²¶¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ÏºîÉÊ¤è¤ê¤â¥¦¥±¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ç¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é½µ¤Ë£³¡Á£´¿Í¡¢·ç¤«