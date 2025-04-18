元日本代表MFの前園真聖氏が４月18日、自身のSNSを更新。1996年のアトランタ五輪で共闘した元日本代表MFの中田英寿氏との２ショットを公開した。中田氏がオーガナイザーを努める「CRAFT SAKE WEEK2025」が開催され、２人はバナーの前でポーズを決める。目を引くのが、中田氏の逞しい上腕だ。黒の半袖のシャツからのぞくその筋肉は、目に見えて盛り上がっている。【画像】前園真聖が公開！ 中田英寿との２Sこの投稿にファンも