ドジャースがロッキーズとの3連戦をスイープし、貯金の数を今季最多タイの「8」に戻した。やや調子を落としていた大谷翔平もこの3連戦で、2本のアーチを含む5安打と上り調子。現地18日（日本時間19日）から始まるレンジャーズとの3連戦に向けて弾みをつけた格好だ。週末に行われる敵地での3連戦には、日本人投手2人も登板を予定している。◆佐々木朗希は前回登板で制球力が改善1戦目が山本由伸、そして2戦目は佐々木朗希が