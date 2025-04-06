Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズと人気アニメ「名探偵コナン」がコラボレーションした『Lovisia 名探偵コナンリップクリーム＆リップスタンドセット』と、初登場の『Lovisia 名探偵コナンフェイスマスク』 が、4月7日（月）から全国のバラエティショップとLovisiaオンラインショップで順次発売される。『Lovisia 名探偵コナンリップクリーム＆リップスタンドセット』と『 Lovisia 名探偵コナンフェイスマスク』4月18日（