キケ・ヘルナンデスも嘔吐の症状で開幕戦を欠場する(C)Getty Imagesドジャースのキケ・ヘルナンデスが現地時間3月27日（日本時間28日）、米開幕戦となるタイガース戦を体調不良のために欠場することになった。【動画】ド軍選手らの“素顔”がわかる！キケ・ヘルナンデス実際の投稿ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、キケ・ヘルナンデスは嘔吐もしているといい、「ドジャースムーキー・ベッツと同じではないことを