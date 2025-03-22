ブルボンからピリッとした辛味が特徴の「わさびアイス」が登場。和食などに使用される「わさび」をアイスに使用した商品です。3月24日より全国の量販店やドラッグストア、小売店などで販売されます。価格はオープン価格です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「わさびアイス」には、新潟県柏崎市の本わさびで作った本わさび粉末を使用。ミルク風味のバニラアイスに本わさび粉末を加えることで、ピリッとし