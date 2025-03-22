「ドームで聞いたANSWER」第35回米大リーグのドジャースとカブスが「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のため来日。18、19日に開幕カードで対戦した。「THE ANSWER」では来日した選手、米メディア関係者らに現地で直撃取材。「ドームで聞いたANSWER」と題し、語ってもらった内容を伝える。第35回は、第1戦で中継ぎとして山本由伸投手の後を継ぎ、1イニングをパーフェクトに抑えたアンソニー・バンダ投手。日本発祥の人気ゲーム