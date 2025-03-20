言わずとしれた世界的ハンバーガーチェーン・マクドナルド。このほどドイツ在住のXユーザー「春休み生き抜くえむむ5y」さん（以下、えむむさん）が投稿した、我々日本人には珍しいドイツのマクドナルドのメニューが話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】マクドナルドは、現地メニューが豊富なことでもお馴染みです。海外旅行好きの中には、訪問先でわざわざその国のマクドナルドに入ることを