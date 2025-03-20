フランスの首都パリの眺め。凱旋門も見える/Miguel Medina/AFP/Getty Imagesパリ（ＣＮＮ）フランス政府が国内での武力衝突を含む「差し迫った脅威」に備えるため、「サバイバルマニュアル」を全世帯に配布する準備を進めている。フランソワ・バイル首相の広報は１９日、マニュアルの狙いについて、自然災害やサイバー攻撃、新型コロナのような公衆衛生上の危機、テロ攻撃や武力衝突といった安全保障上の危機を想定して、市民の回