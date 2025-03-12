¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¹¹á¡Ê18¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÍÆ»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2025in¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¤Ï¡Öº£ÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤òÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¹¤ëÄ¹Ê¸¤Î¥á¥â¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤ÏÂÎ¼ÁÅª¤Ë¤âÉÒ´¶È©¤Ç¹â¹»3Ç¯´Ö¤º