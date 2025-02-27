横浜市役所（資料写真）横浜市は２７日、市内に住む４０代男性が「はしか」に感染したと発表した。ベトナムから帰国後に発熱し、現在は自宅療養中。市は男性が利用した施設を公表し、感染拡大防止に向けて注意を呼びかけている。市内では２６日に３年ぶりとなるはしか感染者が確認されたが、男性との関連はないという。