◇U―20アジア杯中国大会準決勝日本0−2オーストラリア（2025年2月26日中国・深セン）U―20日本代表はオーストラリアに0−2で敗れ、決勝進出はならなかった。前半は0−0で折り返したが、後半4分に立ち上がりのスキを突かれて失点。さらに後半22分、守備のミスから追加点を許した。攻撃陣は無得点と沈黙した。準決勝のもう1試合はサウジアラビアがPK戦の末に韓国を下し、決勝進出。決勝はサウジアラビアとオーストラリ