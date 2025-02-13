2月12日、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループによるYouTubeチャンネル『ジュニアCHANNEL』が休止することが発表された。同日に動画がアップされ、タレント陣が集まり報告した。【写真】物議を醸した『ジュニアCHANNEL』謝罪の様子「同チャンネルには、ジュニアの『美 少年』『HiHi Jets』『7 MEN 侍』『Lil かんさい』『少年忍者』『関西ジュニア』が出演。火曜日から日曜日までグループごとに担当の曜日が設定され、更