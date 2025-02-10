Ｊリーグは１０日、東京都内でＪリーグ開幕イベントを開催した。ＡＣＬ出場クラブ（神戸、広島、横浜Ｍ、川崎）をのぞき、各チームから選手ひとりが参加。浦和から参加した元日本代表ＭＦ原口元気は、開幕戦で２連覇中の王者神戸と対戦する開幕戦（１５日・ノエスタ）に向け「やはりチャンピオンですし、おそらくＪリーグで１番タフな相手。でも、彼らを倒さない限り、僕らが目標としている優勝には届かないと思っているので、ま