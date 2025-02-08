この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、かど / KAD 世界一周中(@kad4ani)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんは旅は好きですか？旅に出ると、普段は出会えない人、経験にめぐり合うことがあります。自分の知らない価値観にめぐり会えたら、視野が広がりそうですね。かど / KAD 世界一周中さんが旅で素晴らしい出会いをしました。どうぞご覧ください。 イタリアのバーで「努