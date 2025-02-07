カルビーは、原材料価格の上昇を受けて一部商品の価格改定および内容量変更を実施する。改定対象商品群および内容として、価格改定対象商品は、スナック菓子のじゃがりこ12品が店頭での想定改定率4〜10％程度改定する（実際の価格はオープン価格）。おみやげ商品については、おみやげ 堅あげポテト7品、おみやげ じゃがりこ9品、おみやげ その他スナック（じゃがポックル等）8品の合計36品を店頭での想定改定率5〜19％程度改定する