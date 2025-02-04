バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと未知子さんとのLINEのやり取りを公開。「みっちゃんぶし節、今年も最高です」「面白すぎます。ステキな姉妹で大好きです」など、多くの反響が寄せられている。【映像】ダウン症の姉とのLINEのやり取り（複数カット）これまでにも、未知子さんとのLINEをInstagramに投稿してきた高嶋。2024年9月には、「ちぃちゃん代官山の美容院でしょ、〇〇さんからチケット