キャッチボールやフィジカルトレーニングを行ったドジャース大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で自主トレを行った。初日からみっちり5時間汗を流した。キャッチボール中には、球団スタッフのダックスフンドと見られる小型犬が乱入する珍事があった。ノーワインドアップ、セットポジションと約15分間行ったキャッチボールでは、昨年11月に手術した左肩の影響を感じさせなかった。こ