フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏（49）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（52）の公式YouTubeチャンネルで対談した内容について言及した。長谷川氏は動画内で古巣フジテレビについて言及。ネット上で拡散され、大きな話題となっている。落語家の立川雲水（54）はXで「匿名でもなく覆面もせず、元フジテレビのアナウンサーであった長谷川豊が色々とフジテレビの内部情報を語っている。全く真実性のない