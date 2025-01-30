【ワシントン＝池田慶太】米連邦航空局（ＦＡＡ）によると、米国の首都ワシントン近郊のレーガン空港付近で２９日午後９時頃（日本時間３０日午前１１時頃）、アメリカン航空の旅客機と米軍ヘリが空中衝突した。機体は近くのポトマック川に墜落したとみられる。米ＣＮＮはアメリカン航空の話として旅客機には乗客６０人、乗員４人が乗っていたと報じた。ヘリには兵士３人が搭乗していたという。死傷者の有無は不明で、在米日本大