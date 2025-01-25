世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝が、ＷＢＯ同級１１位の金芸俊（韓国）に４回ＫＯ勝ちした防衛戦から一夜明けた２５日、横浜市の大橋ジムで会見に臨み、「２０２５年はボクシングキャリアを加速させたい」と改めて展望を語った。次戦は米ラスベガスでアラン・ピカソ（メキシコ）、その次はサウジアラビアでロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を想定しているが、その後はフェザー級に上