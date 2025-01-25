パリのルーブル美術館に展示されている名作「モナリザ」を撮影する人たち＝23日（ロイター＝共同）【パリ共同】レオナルド・ダビンチの名作「モナリザ」で知られるパリのルーブル美術館が、建物の老朽化や入館者の増加に伴う混雑で劣悪な環境に陥っているとして、国に大幅な改修を求めた。フランスメディアが25日までに伝えた。事態を重く見たマクロン大統領は28日に現地を視察する方針だが、国は財政難で予算が確保できるかどう