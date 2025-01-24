【クーパーズタウン（米ニューヨーク州）＝平沢祐】米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチロー（本名・鈴木一朗）さん（５１）が２３日、米ニューヨーク州クーパーズタウンの米国野球殿堂博物館で記者会見に臨んだ。自身のレリーフが歴代の殿堂入りメンバーと同じギャラリーに飾られることに触れ、「同じところにいていいのかという気持ち。同じ場所ではあるものの、到底、その先輩方に