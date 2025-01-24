激震フジテレビ〈中〉世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）が開催中のスイス東部・ダボス。２２日、新浪剛史サントリーホールディングス（ＨＤ）社長は記者団に、タレントの中居正広さんの女性トラブルを巡るフジテレビの対応について問われ、厳しい表情を見せた。「何が起こり、どういう責任があったか明確になっていない。早く調査をしてもらわないといけない」会場では他の企業トップからも「社会が納得するような