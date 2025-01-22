結婚を考える際、パートナーの本性や行動パターンを見極めることは非常に重要です。今回は、結婚生活に不安を感じさせる男性の特徴について探っていきます。人を見下す言動もしパートナーが人を軽蔑するような言動を繰り返している場合、それが本性であることもあります。自分本位なアプローチ自分の意見だけを押し通そうとする強引な人は、パートナーの気持ちを二の次にしやすい傾向にあります。こうした考え方は、将来的にモラハ