「全員死亡したと推定」韓国航空事故、181人のうち生存は2人か…航空会社は定期便の就航から20日で惨事サーチコリアニュース

目撃者「空港に辿り着けるはずがないと思った」韓旅客機事故、現場の惨状

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 29日、韓国の務安国際空港でチェジュ航空機が墜落した
  • 旅客機が異常に低い高度で右側の尾部に火がついた状態で通り過ぎたと目撃者
  • 「あの状態で空港にたどり着けるはずがないと思った」と話した
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