ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤Ç6Æü¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î²ÈÂ²Áò¤¬12Æü¡¢±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹ÃË¤¬¥Ñ¥ê¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡£12Æü¤ÎÁòµ·¤Ë¤Ï»²Îó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿Ç¦¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê»Ð¤¬¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤È¡¢ºÆ²ñ¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³