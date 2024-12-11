高校を卒業して、大学へは進学せずに就職を検討している方もいるでしょう。その際に、高校卒業の場合の平均年収がどれくらいなのか気になるかもしれません。近年は少子高齢化にともない、若手人材を積極的に採用する企業も増えているようです。 そこで今回は、高校新卒者の平均年収や求人動向について解説します。 高校新卒者の平均年収 総務省が公表している令和5年（2023年）の賃金構造基本統計調査によると、高校