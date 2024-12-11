記者会見するフィンランドのオルポ首相＝11日午前、東京・内幸町の日本記者クラブフィンランドのオルポ首相は11日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、ウクライナ侵攻を続ける隣国ロシアについて「われわれは恐れていない。（戦いへの）備えはできている」と訴えた。北朝鮮のロシア派兵とロシアによる北朝鮮への軍事技術供与にも言及し「フィンランドと日本は共に（隣国からの）脅威を抱えている」として、日本に安全保障面