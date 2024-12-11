【ニンテンドーサウンドクロック Alarmo：「マリオカート8 デラックス」アラーム】 12月11日 追加 任天堂は、「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo」で利用可能な「マリオカート8 デラックス」のアラームを12月11日より配信開始した。 任天堂のゲームに関する映像やBGMをアラームに設定できるデジタル目覚まし時計「ニンテ