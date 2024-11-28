米プロフットボールリーグ・カンザスシティー・チーフスのウォートン選手/Ric Tapia/Getty Images/File（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州で行われたプロフットボールリーグ（ＮＦＬ）の試合で、観客席から転落した男の子をカンザスシティー・チーフスの選手がキャッチして救う出来事があった。同州シャーロットで２４日に行われたチーフス対カロライナ・パンサーズの試合は、チーフスが３０―２７でパンサーズに勝利。試合後に観客席