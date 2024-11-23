（台北中央社）テレビ東京が放送したドラマ4作品に関する台湾での配信ライセンス料が支払われていないとして、同社が台湾の映像コンテンツ配給会社「ガレージプレー」（車庫娯楽）に対して支払いを求めた訴訟で、台湾士林地方法院（地裁）は15日、被告に17万4000米ドル（約2700万円）の支払いを命じた。判決によると、テレビ東京は2022年1月から7月にかけて、ガレージプレーとドラマ4作品の独占配信契約を結んだ。だがガレージプレ