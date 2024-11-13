カルディコーヒーファームは11月13日、『2025福袋』について発表した。2025年の福袋は、食品福袋コーヒー福袋、オンラインストア限定福袋など合計5種類を取りそろえる。販売方法はそれぞれ異なる。【あわせて読みたい】カルディ「紅茶バッグ」11月14日発売、トートバッグにケーキスタンドや紅茶･スコーン･クッキーを詰め合わせ〈カルディ「食品福袋」(5,000円)1種類(価格表記はすべて税込)〉「食品福袋」は、キャンバス生地のト