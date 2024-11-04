ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本剛が４日、主演映画「まる」の公開後舞台あいさつに、荻上直子監督と出席した。２７年ぶりに映画単独主演を務めた堂本は、公開から１７日が経過した今作の反響について、「１０代、２０代の方々から、この映画が葛藤に対して背中を押してもらったっていうコメントが多かった」などと満足げの様子。一方で荻上監督は「悪いレビューとか見ると死にたくなっちゃうので見ないようにしてる」と自信なさげ