「秋季高校野球近畿大会・１回戦、滋賀学園３−２大阪桐蔭」（２６日、ほっともっとフィールド神戸）１回戦２試合と準々決勝１試合が行われた。大阪桐蔭は滋賀学園に２−３で敗れ、２０１０年以来１４年ぶりの初戦敗退。６年連続（２０２０年の中止を含む）のセンバツ出場が絶望的となった。天理は４−１で滋賀短大付に勝利して４強入りを決め、近畿一番乗りで来春センバツ出場を当確させた。あっけなく散った。大阪桐蔭ナイ