阪神は24日、ドラフト会議で関大・金丸夢斗投手（4年）を1位指名した。中日、DeNA、巨人を含めた4球団が重複し、藤川球児監督（44）が運命のクジ引きに臨む。藤川監督はドラフト会議前日の23日、金丸の印象を問われ「やっぱりいいですよね。当然。他の投手もいいけどね」と語っていた。金丸は関西学生リーグ通算20勝3敗で防御率0・83。239回2/3で312三振も奪い、43与四死球にとどめた。奪三振率は11・72、与四死球率は1・61