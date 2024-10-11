「Numbers to know」は、モダンリテールが注目するニュース（10月4日（金）〜10月10日（木））を数字とともにご紹介します。90％H&Mのダウン・フェザーの90%はリサイクルH&Mは、2025年末までに新品のダウンやフェザーの使用を段階的に廃止し、消費者から回収されたリサイクル素材のみを使用する計画を発表した。現在、同社の製品に使用されているダウンやフェザーの約90％はリサイクルされたもの。動物愛護団体PETAは、動