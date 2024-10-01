サトテルが怒った４年ぶりのリーグ優勝を決めた巨人の後塵を拝し、惜しくもセ・リーグレギュラーシーズン２位が決まった阪神。チームを引っ張る佐藤輝明内野手（25）がファンを騒然とさせたのは、９月28日、神宮球場で行われたヤクルト対阪神戦の試合後のことだった。「神宮球場では試合後の取材がグラウンド内で行われるのですが、複数の記者に囲まれた佐藤が一人の記者に対し怒りをあらわにしている様子がXで拡散されたのです。