味付けはとってもシンプルかつ、癖のつよい薬味は入れていないので、お子さんでも食べやすいスープだと思います！でも野菜と鶏肉の栄養をたっぷり取れるので、夏バテ防止におすすめです★Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/