今年7月にJR大阪駅直結のＪＰタワー大阪内に開業したTHE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（大阪ステーションホテル）。今、SNS上ではそんな大阪ステーションホテルのロビーに設置された、不思議な時計がSNSで話題になっている。 【写真】アップしてみた！動かすのは２人体制「入れ替わっていた」との目撃証言も 2人の清掃員がゴミを時計の針に見立て、掃きながら回すことで時間を刻んでゆく