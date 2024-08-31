ゴルフコーチ兼トレーナーの荒谷です。今回はアウトサイドインでお悩みの方に原因と解決方法をお伝えします。【関連記事】【ゴルフ】アウトサイドインの人はこの動きができていない！アウトサイドインの悩みが解決できずに当クラブに改善しにきていただくお客様はとても多いです。それほど悩みが多いスイングエラーですが皆様はしっかりとなぜこの原因が発生してしまっているか把握していますか。むやみに軌道だけを考えてスイン